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Дневник баскетболиста Дневник баскетболиста
Киноафиша Фильмы Дневник баскетболиста Дневник баскетболиста, 1995: актеры и роли
The Basketball Diaries Дневник баскетболиста 1995 / США
7.5 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 7.3
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Дневник баскетболиста, 1995: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Скотт Кэлверт Scott Kalvert
В ролях
Леонардо ДиКаприо Леонардо ДиКаприо Leonardo DiCaprio Рой Купер Roy Cooper Марк Уолберг Марк Уолберг Mark Wahlberg Бруно Кёрби Bruno Kirby Лоррейн Бракко Лоррейн Бракко Lorraine Bracco Джульетт Льюис Джульетт Льюис Juliette Lewis Эрни Хадсон Эрни Хадсон Ernie Hudson Патрик МакГоу Patrick McGaw
Вышка
Вышка
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