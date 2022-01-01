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Дневник баскетболиста
Дневник баскетболиста, 1995: актеры и роли
The Basketball Diaries
Дневник баскетболиста
1995 / США
Трейлер
7.5
Оцените
24
голоса
Рейтинг IMDb: 7.3
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Дневник баскетболиста, 1995: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Скотт Кэлверт
Scott Kalvert
В ролях
Леонардо ДиКаприо
Leonardo DiCaprio
Рой Купер
Roy Cooper
Марк Уолберг
Mark Wahlberg
Бруно Кёрби
Bruno Kirby
Лоррейн Бракко
Lorraine Bracco
Джульетт Льюис
Juliette Lewis
Эрни Хадсон
Ernie Hudson
Патрик МакГоу
Patrick McGaw
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