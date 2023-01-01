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Побег из тюрьмы
Побег из тюрьмы, 2008: актеры и роли
The Escapist
Побег из тюрьмы
2008 / Великобритания / Ирландия
6.4
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Побег из тюрьмы, 2008: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Руперт Уайатт
Rupert Wyatt
В ролях
Брайан Кокс
Brian Cox
Дэмиэн Льюис
Damian Lewis
Джозеф Файнс
Joseph Fiennes
Сеу Жоржи
Seu Jorge
Лайэм Каннингэм
Доминик Купер
Dominic Cooper
Стивен Макинтош
Steven Mackintosh
Нед Деннехи
Ned Dennehy
Винни МакКейб
Vinnie McCabe
Джек Уолш
Jack Walsh
Фрэнк О'
Салливан
Пол Вон
Paul Vaughan
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