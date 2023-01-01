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Побег из тюрьмы Побег из тюрьмы
Киноафиша Фильмы Побег из тюрьмы Побег из тюрьмы, 2008: актеры и роли
The Escapist Побег из тюрьмы 2008 / Великобритания / Ирландия
6.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Побег из тюрьмы, 2008: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Руперт Уайатт Руперт Уайатт Rupert Wyatt
В ролях
Брайан Кокс Брайан Кокс Brian Cox Дэмиэн Льюис Дэмиэн Льюис Damian Lewis Джозеф Файнс Джозеф Файнс Joseph Fiennes Сеу Жоржи Сеу Жоржи Seu Jorge Лайэм Каннингэм Доминик Купер Доминик Купер Dominic Cooper Стивен Макинтош Стивен Макинтош Steven Mackintosh Нед Деннехи Нед Деннехи Ned Dennehy Винни МакКейб Vinnie McCabe Джек Уолш Jack Walsh Фрэнк О' Салливан Пол Вон Paul Vaughan
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