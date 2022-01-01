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Структура кристалла
Структура кристалла, 1969: актеры и роли
Struktura krysztalu
Структура кристалла
1969 / Польша
7.2
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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Структура кристалла, 1969: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Кшиштоф Занусси
Krzysztof Zanussi
В ролях
Барбара Вшесиньска
Жан Мыслович
Анджей Жарнецкий
Владислав Ярема
Wladyslaw Jarema
Адам Дембский
Adam Debski
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