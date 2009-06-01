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Осенняя страна, 2009

2009 / США
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15 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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О фильме
От одного праздника Хэллоуин до следующего, изобилуя метафорами и переплетая разнообразные линии сюжета, фильм рисует портрет одной семьи, которая воплощает все невзгоды американского рабочего класса. Эта семья, преследуемая призраками войны, подростковой беременности, проблем опеки и жестокого обращения с детьми, борется за стабильность в переменчивом мире. Режиссёры Мошер и Пальмьери обнажают проблемы, которые тревожат рабочий класс, и показывают жестокость, которая таится в глубине «одноэтажной Америки». «Неуслышанные и непонятые, люди превращаются в собственные тени, неспособные изменить окружающий мир, – говорят режиссёры. – Этим фильмом мы хотели дать шанс высказаться всем семьям, которые чувствуют, что тepяют своё место в мире».
6.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2009
Премьера в мире 1 июня 2009
Режиссер
Майкл Пальмьери
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Осенняя страна 1 постер
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