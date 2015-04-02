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Стать Джоном Ленноном
Отзывы о фильме «Стать Джоном Ленноном»
Nowhere Boy
Стать Джоном Ленноном
2009 / Великобритания / Канада
Трейлер
7.2
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Stiff_Dylans
2 апреля 2015, 12:51
А я искала, искала в интернете, пока не пишут, что будут вообще в каких-то кинотеатрах, только Вольга да Вольга ✊
2 апреля 2015, 12:51
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Liam833
2 апреля 2015, 12:51
Вчера посмотрел, понравилось ✊
Peacefrog
Не согласен что "Энн-Мари Дафф в роли Джулии Леннон ей сильно проигрывает" , по моему очень здорово передает образ вечно молодой вечно пьяной и разбитной матушки (просто у Кристин Скотт-Томас диаметрально противоположный образ), и очень удачно подобрана актриса под Аарона (очень много в их внешности похожего), она ему скорее как старшая сестра..а когда они слишком тесно друг к другу и вовсе вызывает у него сексуальное желание!
"Томас Сэнгстер, как Пол Маккартни, не могу сказать чтобы это круто" , а ему и не надо быть крутым..он как и в Битлз некая лиричная сторона Леннона, и Джон порой видит в нем самого себя, особенно после того как извиняется и обнимает его после удара по лицу..✊
Он видит как Пол просто с помощью гитары (без "коков" и крутых шмоток) очаровывает всех и вся, и даже доходит до его матери..
В чем то согласен что на роль Пола можно было бы найти чуть менее слащавого парнишку, тем не менее по сотням рассказам и видеохроникам Пол предстает перед Джоном действительно как недоросший до своих 15-ти, угловатый и очень хрупкий на вид юноша (явно не рок-н-рольщик!)
"Рок-н-ролл это музыка. Все просто" и он абсолютно в этом прав. ✊
2 апреля 2015, 12:51
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Mousepipi
2 апреля 2015, 12:51
Фильм смотрелся на одном дыхании и после просмотра испытывала давно забытое ощущение не зря потраченного времени. У меня только один вопрос: почему фильм показывали в МОСКВЕ (столице нашей Родины) в 5-7 малопопулярных кинотеатрах (ну Киноцентр на Краснопресненской и Художественный не в счет)??? У нас сейчас кинотеатры забиты триллерами, боевиками, сказками про белого бычка (фэнтэзи) и пр. другой чепухой! Мировые легенды культуры, которые РЕАЛЬНО БЫЛИ, заслуживают восхищения во все времена - все в Ж сейчас? Деградируем братцы...
✊
2 апреля 2015, 12:51
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Peacefrog
Не согласен что "Энн-Мари Дафф в роли Джулии Леннон ей сильно проигрывает" , по моему очень здорово передает образ вечно молодой вечно пьяной и разбитной матушки (просто у Кристин Скотт-Томас диаметрально противоположный образ), и очень удачно подобрана актриса под Аарона (очень много в их внешности похожего), она ему скорее как старшая сестра..а когда они слишком тесно друг к другу и вовсе вызывает у него сексуальное желание!
"Томас Сэнгстер, как Пол Маккартни, не могу сказать чтобы это круто" , а ему и не надо быть крутым..он как и в Битлз некая лиричная сторона Леннона, и Джон порой видит в нем самого себя, особенно после того как извиняется и обнимает его после удара по лицу..✊
Он видит как Пол просто с помощью гитары (без "коков" и крутых шмоток) очаровывает всех и вся, и даже доходит до его матери..
В чем то согласен что на роль Пола можно было бы найти чуть менее слащавого парнишку, тем не менее по сотням рассказам и видеохроникам Пол предстает перед Джоном действительно как недоросший до своих 15-ти, угловатый и очень хрупкий на вид юноша (явно не рок-н-рольщик!)
"Рок-н-ролл это музыка. Все просто" и он абсолютно в этом прав. ✊
✊
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