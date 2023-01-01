Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Париж. Всё включено" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Стать Джоном Ленноном Стать Джоном Ленноном
Киноафиша Фильмы Стать Джоном Ленноном Награды и номинации фильма Стать Джоном Ленноном
Nowhere Boy Стать Джоном Ленноном 2009 / Великобритания / Канада
7.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное Уже в избранном

Награды и номинации фильма Стать Джоном Ленноном

Вся информация о фильме
BAFTA 2010 BAFTA 2010
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Премия имени Александра Корды за выдающийся британский фильм года
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Пернатый патруль
Пернатый патруль
2023, Китай, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Гнев материнский
Гнев материнский
2023, США, триллер
Паранормальные Явления. Ритуальный Дом
Паранормальные Явления. Ритуальный Дом
2022, США, ужасы
Related video
Положение хуже некуда: над близкими Заворотнюк сгущаются тучи
Вот в кого красавица: как выглядел отец Королевой, который 10 лет безуспешно боролся с раком
Эту певицу признали заменой Пугачевой: не многодетная, но тоже «с короной» на голове
Одна актриса разбила голову, другой резко стало плохо: в театре Вахтангова произошел инцидент
«Сегодня любовь есть, а завтра – разлад»: Пресняков сделал неожиданное заявление о браке
Заработать на простых людях не вышло: Милохин в спешке покинул Россию
Коня на скаку остановит: посмотрите, какой выросла любимая внучка Крутого
Худший фильм Гайдая, смотреть который просто больно: провалился, несмотря на Вицина и Куравлева
Помните самого скромного победителя «Голоса»? Вот как живет отец Фотий после шоу
Обида до гробовой доски: Высоцкий никогда не играл у Рязанова, и вот почему
Этот одноногий парень стал звездой после «Танцев»: не поверите, как сложилась его жизнь
Вася такую бы не бросил: Надюха из комедии «Любовь и голуби» в молодости затмевала всех красотой
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше