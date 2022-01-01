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Французский связной
Французский связной, 1971: актеры и роли
The French Connection
Французский связной
1971 / США
7.7
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.7
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Французский связной, 1971: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Уильям Фридкин
William Friedkin
В ролях
Джин Хэкмен
Gene Hackman
Фернандо Рей
Fernando Rey
Рой Шайдер
Roy Scheider
Тони Ло Бьянко
Tony Lo Bianco
Марсель Боззюффи
Marcel Bozzuffi
Фредерик де Паскуале
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