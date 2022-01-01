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Французский связной Французский связной
Киноафиша Фильмы Французский связной Французский связной, 1971: актеры и роли
The French Connection Французский связной 1971 / США
7.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Французский связной, 1971: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Уильям Фридкин Уильям Фридкин William Friedkin
В ролях
Джин Хэкмен Джин Хэкмен Gene Hackman Фернандо Рей Fernando Rey Рой Шайдер Roy Scheider Тони Ло Бьянко Tony Lo Bianco Марсель Боззюффи Marcel Bozzuffi Фредерик де Паскуале
Вышка
Вышка
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