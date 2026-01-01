Меню
Французский связной
Награды и номинации фильма Французский связной
Награды и номинации фильма Французский связной 1971
Оскар 1972
Лучшая режиссура
Победитель
Лучший монтаж
Победитель
Лучший фильм
Победитель
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучший звук
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Золотой глобус 1972
Лучший фильм (драма)
Победитель
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Лучший режиссёр
Победитель
Лучший сценарий
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1973
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучшая мужская роль
Победитель
Best Film Editing
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Best Direction
Номинант
Best Sound Track
Номинант
Best Sound Track
Номинант
