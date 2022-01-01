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Бриллианты для диктатуры пролетариата
Киноафиша Фильмы Бриллианты для диктатуры пролетариата Бриллианты для диктатуры пролетариата, 1975: актеры и роли
Бриллианты для диктатуры пролетариата 1975 / СССР
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Бриллианты для диктатуры пролетариата, 1975: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Григорий Кроманов Grigori Kromanov
В ролях
Владимир Ивашов Владимир Ивашов Владимир Осенев Дмитрий Орловский Екатерина Васильева Екатерина Васильева Армен Джигарханян Армен Джигарханян Armen Dzhigarkhanyan Лев Дуров Лев Дуров Lev Durov Александр Кайдановский Александр Кайдановский Наталья Маркина Natalya Markina Альгимантас Масюлис Александр Пороховщиков Александр Пороховщиков Эдита Пьеха Татьяна Самойлова Татьяна Самойлова Григорий Кроманов Grigori Kromanov Николай Волков Nikolai Volkoff Расми Джабраилов Аркадий Гашинский Маргарита Терехова Маргарита Терехова Микк Микивер Антс Эскола Юрий Катин-Ярцев Юрий Катин-Ярцев Георгий Светлани Georgi Svetlani Рудольф Аллаберт Rudolf Allabert Алексей Зайцев Анатолий Подшивалов Хейно Мандри Heino Mandri Алексей Захаров Николай Волков Nikolai Volkoff
Вышка
Вышка
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