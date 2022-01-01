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Страх сцены
Страх сцены, 1950: актеры и роли
Stage fright
Страх сцены
1950 / Великобритания
6.6
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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Страх сцены, 1950: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Альфред Хичкок
Alfred Hitchcock
В ролях
Марлен Дитрих
Marlene Dietrich
Джейн Уайман
Jane Wyman
Майкл Уайлдинг
Ричард Тодд
Richard Todd
Кэй Уолш
Kay Walsh
Алистер Сим
Джойс Гренфелл
Joyce Grenfell
Сибил Торндайк
Sybil Thorndike
Патриция Хичкок
Хектор МакГрегор
Майлз Маллесон
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