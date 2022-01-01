Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Все ненавидят Йохана" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Звенигора
Киноафиша Фильмы Звенигора Звенигора, 1927: актеры и роли
Звенигора 1927 / СССР
7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Звенигора, 1927: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Александр Довженко
В ролях
Николай Надемский Семен Свашенко Лесь Подорожный Les Podorozhnij Георгий Астафьев Georgi Astafyev И.Селюк Леонид Барбэ Leonid Barbe Мария Паршина Mariya Parshina А.Симонов Ю.Михалев Николай Чаров Полина Скляр-Отава Владимир Уральский
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
Тор: Любовь и гром
Тор: Любовь и гром
2022, США, фантастика, боевик
После. Долго и счастливо
После. Долго и счастливо
2022, США, драма, мелодрама
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Неудержимые
Неудержимые
2010, США, боевик
Неудержимые
Неудержимые
2010, США, боевик
Челюсти. Столкновение
Челюсти. Столкновение
2022, Великобритания, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Барбоскины Team
Барбоскины Team
2022, Россия, анимация, комедия
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Related video
Индийский Джеки Чан: как сейчас живет секс-символ болливуда 90-х Акшай Кумар
Эти русские глаза нельзя забыть: как изменилась и чем занимается «самая красивая девочка в мире»
Легко лишь на первый взгляд: вы уверены, что хорошо знаете советские комедии?
Второй Брагин, но без киноляпов «Склифосовского»: правду о новом сериале слили в Сеть
Вышла замуж в 16 и покорила весь мир: раскрыт феномен успеха Нелли Карим
Будьте на чеку: эти три знака зодиака рискуют серьезно заболеть в последнюю неделю августа
Коварная разлучница или жертва обстоятельств: что известно о молодой жене Прилучного
Вставляла «Ласковому маю» палки в колеса: россиянам раскрыли глаза на неприглядный поступок Пугачевой
Гуляет за чужой счет: оскандалившуюся на «бесплатных» концертах Волочкову вывели на чистую воду
Повезло больше, чем Красилову из «Бедной Насти»: как годы обошлись с Еленой Кориковой
Такого не ожидал никто: Захаров едва не оставил звезду «Сватов» без заслуженной славы
Свадьбы с Аросевой не случилось: как закончил жизнь пан профессор из «Кабачка "13 стульев"»
Приложение киноафиши