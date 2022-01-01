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Пикник у Висячей скалы Пикник у Висячей скалы
Киноафиша Фильмы Пикник у Висячей скалы Пикник у Висячей скалы, 1975: актеры и роли
Picnic at Hanging Rock Пикник у Висячей скалы 1975 / Австралия
7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Пикник у Висячей скалы, 1975: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Питер Уир Peter Weir
В ролях
Рэйчел Робертс Рэйчел Робертс Rachel Roberts Доминик Гард Dominic Guard Хэлен Морс Джеки Уивер Джеки Уивер Jacki Weaver
Вышка
Вышка
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