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Пикник у Висячей скалы
Пикник у Висячей скалы, 1975: актеры и роли
Picnic at Hanging Rock
Пикник у Висячей скалы
1975 / Австралия
7.5
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
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Пикник у Висячей скалы, 1975: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Питер Уир
Peter Weir
В ролях
Рэйчел Робертс
Rachel Roberts
Доминик Гард
Dominic Guard
Хэлен Морс
Джеки Уивер
Jacki Weaver
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