Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Патхан: Схватка со смертью"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Семейный доктор
Семейный доктор, 1978: актеры и роли
House Calls
Семейный доктор
1978 / США
6.7
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Семейный доктор, 1978: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Ховард Зифф
В ролях
Гленда Джексон
Glenda Jackson
Арт Карни
Art Carney
Ричард Бенджамин
Richard Benjamin
Кэндис Аззара
Candice Azzara
Дик О'
Эд О’Нил
Ed O'Neill
Тэйер Дэвид
Thayer David
Энтони Холланд
Anthony Holland
Брэд Декстер
Brad Dexter
Ллойд Гаф
Уолтер Мэттау
В прокате
Премьеры
Онлайн
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Дыхание
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Гипнотик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / США, боевик, детектив, триллер
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Назад к динозаврам
Отзывы
2022, Канада / США, фантастика, семейный
Чарли и фантастическая четверка
Отзывы
2023, Канада, приключения, анимация, комедия
Зверогонщики
Отзывы
2023, ОАЭ / Великобритания / США, анимация, комедия, семейный
Круиз по джунглям: Тайна Вальверде
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, приключения, комедия
Форсаж 10
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, криминал
Турбозавры. Привет, Сирена!
Отзывы
2023, Россия, анимация
Related video
Статус советского мужчины определяла одна вещь: удивитесь, но это не автомобиль
Все женщины ей завидуют: только посмотрите на мужа Александровой (фото)
В глазах двоится: дочь Елены Борщевой из КВН растет близняшкой матери
Из-за Добронравова пришлось закрыть целое шоу: вот что выяснилось
Абдулов это еще «цветочки»: выходка мужа-иностранца Алферовой ужаснет любого
Обрадовались раньше времени: Рома Букин выступил с заявлением о продолжении сериала
Гены сыграли злую шутку: внуку-качку «Миледи» посочувствует каждый
Чертовщина какая-то: жена Александра Михайлова на одно лицо с Надюхой (фото)
Добряк Рязанов всего одной фразой унизил известную актрису: не забыла до сих пор
Кожа да кости: изможденная Анжелика Варум ошарашила публику
Атлант расправил плечи: на пляжном фото муж Орбакайте невероятно горяч
За советский хит обидно: новые Ихтиандр и Гуттиэре вызывают лишь гомерический хохот
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить