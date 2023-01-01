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Семейный доктор
Киноафиша Фильмы Семейный доктор Семейный доктор, 1978: актеры и роли
House Calls Семейный доктор 1978 / США
6.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Семейный доктор, 1978: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ховард Зифф
В ролях
Гленда Джексон Гленда Джексон Glenda Jackson Арт Карни Арт Карни Art Carney Ричард Бенджамин Ричард Бенджамин Richard Benjamin Кэндис Аззара Candice Azzara Дик О' Эд О’Нил Эд О’Нил Ed O'Neill Тэйер Дэвид Thayer David Энтони Холланд Anthony Holland Брэд Декстер Brad Dexter Ллойд Гаф Уолтер Мэттау
Переводчик
Переводчик
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