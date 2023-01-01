Реклама 18+
•••
✕
Смотрите фильмы бесплатно на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Солдат"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Суперхирург
Суперхирург, 1999: актеры и роли
Суперхирург
1999 / Россия
4.7
Оцените
10
голосов
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Суперхирург, 1999: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Андрей Бадин
Andrei Bădin
В ролях
Андрей Бадин
Andrei Bădin
Николай Лойко
Михаил Морозов
Андрей Лойко
Дмитрий Каштанов
Dmitry Kashtanov
Александр Ильин
Aleksandr Ilyin
Юлия Сизова
Татьяна Никитина
Николай Шмаков
Николай Баранов
Nikolay Baranov
Александр Наумов
Aleksandr Naumov
Татьяна Бахолдина
Сергей Геркин
Наталья Петрова
Дмитрий Гончаров
Ксения Горшкова
Майа Кудрявцева
Наталия Кошмаркина
А. Шахова
Л. Исакова
Н. Мещерякова
Н. Рощина
В прокате
Премьеры
Онлайн
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Рецензия
Отзывы
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Два, три, демон, приди!
Рецензия
Отзывы
2023, Австралия, ужасы, триллер
Индиана Джонс и колесо судьбы
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, приключения
Элементарно
Отзывы
2023, США, приключения, анимация, комедия
Мой Хатико
Отзывы
2023, Китай, мелодрама
Праздники
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, комедия
Я делаю шаг
Отзывы
2023, Россия, драма, мелодрама
Заложники
Отзывы
2023, США, триллер
Related video
Красива не по годам: не верится, что матери Анны Якуниной уже 77 лет (фото)
Изменилась до неузнаваемости: особенная дочь Лолиты произвела фурор в Сети (фото)
Точь-в-точь Татьяна Васильева: Максим Аверин разоткровенничался об избраннице
Самую смешную сцену фильма «Любовь и голуби» вырезали: так могли сделать только в СССР
В СССР это блюдо обожали сибиряки: теперь название звучит неприлично
Гарри Галкин вырос копией этой женщины: речь не о предполагаемой сурмаме
И нашим и вашим: иностранцам становится тепло на душе от этого русского слова
Требует российскую пенсию и называет всех мошенниками: раскрыта горькая правда о любимце советских женщин
Разлучницы: женщины с этими именами могут увести мужа из семьи
Люди с особыми отметинами никогда не станут успешными бизнесменами: бегите, пока не влюбились
Тест для девушек: какой вы прекрасный цветок?
Выступит перед кем угодно: требования Ротару озвучили публично
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить