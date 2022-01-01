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Лурд Лурд
Киноафиша Фильмы Лурд Лурд, 2009: актеры и роли
Lourdes Лурд 2009 / Австрия / Франция / Германия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Лурд, 2009: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джессика Хауснер Джессика Хауснер Jessica Hausner
В ролях
Сильви Тестю Сильви Тестю Sylvie Testud Бруно Тодескини Bruno Todeschini Жилетт Барбье Gilette Barbier Герхард Либманн Gerhard Liebmann Леа Сейду Леа Сейду Léa Seydoux Ирма Вагнер Irma Wagner
Вышка
Вышка
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