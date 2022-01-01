В десятку, 2001

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о выходе в прокат О фильме Молодой стрелок готовится к престижным международным соревнованиям. Его тир покупают бандиты, а его брат-наркоман (тоже бывший снайпер-чемпион) должен денег мафии. Решить проблему можно только упражнениями в стрельбе на открытом воздухе. Развернуть 7.5 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5 Продолжительность 1 час 33 минуты Год выпуска 2001 Режиссер Срджан Голубович В ролях Вук Костич Срджан Тодорович Паулина Манов Все актеры и съемочная группа Похожие фильмы Ловушка (2007) 7.923077 Южный ветер (2018) 7 1 постер

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