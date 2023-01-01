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Спасение мертвецов Спасение мертвецов
Киноафиша Фильмы Спасение мертвецов Спасение мертвецов, 2009: актеры и роли
Survival of the Dead Спасение мертвецов 2009 / США
5.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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Спасение мертвецов, 2009: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джордж А. Ромеро Джордж А. Ромеро George A. Romero
В ролях
Девон Бостик Девон Бостик Devon Bostick Кеннет Уэлш Kenneth Welsh Алан Ван Спранг Джулиан Ричингс Джулиан Ричингс Julian Richings Кэтлин Мунро
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