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Щенок
Щенок, 1988: актеры и роли
Щенок
1988 / СССР
6.0
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 5.7
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Щенок, 1988: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Александр Гришин
В ролях
Сергей Роженцев
Федор Гаврилов
Fyodor Gavrilov
Владимир Шевельков
Ахат Жаббаров
Николай Добрынин
Елена Казаринова
Елена Борзунова
Виталий Боганов
Лариса Бородина
Алексей Борзунов
Инна Выходцева
Владимир Варенцов
Лариса Гузеева
Борис Гитин
Вениамин Смехов
Veniamin Smekhov
Всеволод Сафонов
Александр Ткаченок
Михаил Федоров
Сергей Шеховцов
Юрий Гусев
Татьяна Конюхова
Наталья Коренченко
Данута Столярская
Петр Любешкин
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