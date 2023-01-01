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Танго нашего детства
Танго нашего детства, 1985: актеры и роли
Mer mankutyan tangon
Танго нашего детства
1985 / СССР
6.9
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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Танго нашего детства, 1985: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Альберт С. Мкртчян
Albert S. Mkrtchyan
В ролях
Фрунзик Мкртчян
Элина Агамян
Elina Aghamyan
Азат Гаспарян
Наринэ Багдасарян
Самвел Саркисян
Samvel Sargsyan
Ашот Геворкян
Ashot Gevorkyan
Арташес Налбандян
Арташес Гедикян
Маргарита Карапетян
Нора Петросян
Рубен Мкртчян
Ruben Mkrtchyan
Вреж Акопян
Vrezh Hakobyan
Галя Новенц
В прокате
Премьеры
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Переводчик
Рецензия
Отзывы
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