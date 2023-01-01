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Танго нашего детства
Киноафиша Фильмы Танго нашего детства Танго нашего детства, 1985: актеры и роли
Mer mankutyan tangon Танго нашего детства 1985 / СССР
6.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Танго нашего детства, 1985: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Альберт С. Мкртчян Albert S. Mkrtchyan
В ролях
Фрунзик Мкртчян Фрунзик Мкртчян Элина Агамян Elina Aghamyan Азат Гаспарян Наринэ Багдасарян Самвел Саркисян Samvel Sargsyan Ашот Геворкян Ashot Gevorkyan Арташес Налбандян Арташес Гедикян Маргарита Карапетян Нора Петросян Рубен Мкртчян Ruben Mkrtchyan Вреж Акопян Vrezh Hakobyan Галя Новенц
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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