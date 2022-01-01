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Залив ангелов
Залив ангелов, 1963: актеры и роли
La baie des anges
Залив ангелов
1963 / Франция
7.3
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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Залив ангелов, 1963: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Жак Деми
Jacques Demy
В ролях
Жанна Моро
Jeanne Moreau
Клод Манн
Claude Mann
Поль Гер
Paul Guers
Анри Нассье
Николь Шолле
Nicole Chollet
Жорж Элбан
Кончита Пароди
Conchita Parodi
Жак Моро
Андре Кантер
André Canter
Жан-Пьерр Лоррен
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