Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "После. Долго и счастливо" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Залив ангелов
Киноафиша Фильмы Залив ангелов Залив ангелов, 1963: актеры и роли
La baie des anges Залив ангелов 1963 / Франция
7.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Залив ангелов, 1963: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Жак Деми Jacques Demy
В ролях
Жанна Моро Jeanne Moreau Клод Манн Claude Mann Поль Гер Paul Guers Анри Нассье Николь Шолле Nicole Chollet Жорж Элбан Кончита Пароди Conchita Parodi Жак Моро Андре Кантер André Canter Жан-Пьерр Лоррен
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
Тор: Любовь и гром
Тор: Любовь и гром
2022, США, фантастика, боевик
После. Долго и счастливо
После. Долго и счастливо
2022, США, драма, мелодрама
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Неудержимые
Неудержимые
2010, США, боевик
Неудержимые
Неудержимые
2010, США, боевик
Челюсти. Столкновение
Челюсти. Столкновение
2022, Великобритания, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Барбоскины Team
Барбоскины Team
2022, Россия, анимация, комедия
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Related video
Вставляла «Ласковому маю» палки в колеса: россиянам раскрыли глаза на неприглядный поступок Пугачевой
Повезло больше, чем Красилову из «Бедной Насти»: как годы обошлись с Еленой Кориковой
Коварная разлучница или жертва обстоятельств: что известно о молодой жене Прилучного
Эти русские глаза нельзя забыть: как изменилась и чем занимается «самая красивая девочка в мире»
Будьте на чеку: эти три знака зодиака рискуют серьезно заболеть в последнюю неделю августа
Свадьбы с Аросевой не случилось: как закончил жизнь пан профессор из «Кабачка "13 стульев"»
Вышла замуж в 16 и покорила весь мир: раскрыт феномен успеха Нелли Карим
Гуляет за чужой счет: оскандалившуюся на «бесплатных» концертах Волочкову вывели на чистую воду
Сменил имя и заручился поддержкой звезд шоу-бизнеса: Ургант вернулся на сцену
Второй Брагин, но без киноляпов «Склифосовского»: правду о новом сериале слили в Сеть
Такого не ожидал никто: Захаров едва не оставил звезду «Сватов» без заслуженной славы
Легко лишь на первый взгляд: вы уверены, что хорошо знаете советские комедии?
Приложение киноафиши