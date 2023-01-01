Наша рецензия

Кевин Смит, он же Молчаливый Боб, нанес ответный удар. Самому себе. По всем тем частям тела, которые он столь часто и красноречиво упоминает в каждом своем фильме уже не первый десяток лет. Кевину Смиту, по мере того как он увеличивается до такой степени, что его уже перестают пропускать на пассажирские самолеты, явно надоедает снимать и малобюджетные размеренные жизнеописания провинциальных бездельников, и постмодернистские хулиганские шутки вроде «Догмы». Начиная с «Девушки из Джерси» мистер…