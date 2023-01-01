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Двойной копец Двойной копец
Киноафиша Фильмы Двойной копец Отзывы о фильме «Двойной копец»
Couple of Dicks, A Двойной копец 2010 / США
7.3 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Отзывы о фильме «Двойной копец»

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Кевин Смит, он же Молчаливый Боб, нанес ответный удар. Самому себе. По всем тем частям тела, которые он столь часто и красноречиво упоминает в каждом своем фильме уже не первый десяток лет. Кевину Смиту, по мере того как он увеличивается до такой степени, что его уже перестают пропускать на пассажирские самолеты, явно надоедает снимать и малобюджетные размеренные жизнеописания провинциальных бездельников, и постмодернистские хулиганские шутки вроде «Догмы». Начиная с «Девушки из Джерси» мистер…

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