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Хижина в лесу
Отзывы о фильме «Хижина в лесу»
The Cabin in the Woods
Хижина в лесу
2012 / США
Трейлер
7.8
Оцените
43
голоса
Рейтинг IMDb: 7
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Foggy
2 апреля 2015, 12:51
когда птичка долбанулась об стенку, стало более менее интересно...ну а нарезка в конце куда-то совсем в соседний жанр унесла...посмотрим
2 апреля 2015, 12:51
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salem
2 апреля 2015, 12:51
Так себе фильмец. Идея неплоха, что всегда нужны жертвы, но сыровата реализация.
7/10
2 апреля 2015, 12:51
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GoodFella
2 апреля 2015, 12:51
А мне понравилось, как уже было отмеченно, чем то напомнил Затащи меня в Ад по впечатлениям после просмотра. 10 из 10 не поставлю, но твердую 8ку фильм заслуживает.
2 апреля 2015, 12:51
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mujus
2 апреля 2015, 12:51
Тоже посмотрел. Достаточно оригинальный фильм, любителям ужасов понравится. Ст... хватает, особенно для знатоков жанра. 8 - 9 баллов из 10 заслуживает. Посмотрю еще раз когда выйдет в двд.
2 апреля 2015, 12:51
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mujus
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Dassa, 13/04/2012 - 11:08:46):
Но последние 10-15 минут -
На коленке, за пару дней, можно было бы сделать гораздо более вменяемую концовку...
Ну это вы зря - концовка замечательная, чего только стоит одна из линий сюжета, про разгильдяйство двоих "служащих", чья спешка, из-за желания прогнуться перед "начальством", привела к полному краху - классика нашей жизни.
2 апреля 2015, 12:51
0
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Kirill86
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Вчера ходил. ждал от фильма страха и ужаса, но получил в замен смех и позитив✊
Да фильм пародия или близко к пародиям на фильмы,пила,куб ну и т.д Можно посмотреть разок вечером, чтобы время убить. Не жалею потраченного времени. Единственное не понравилось так это,что фильм снят как-то темно,иногда приходилось присматриваться в персонажи!
6/10
Для поднятия настроения и убития времени пойдет
✊
2 апреля 2015, 12:51
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Maklay
2 апреля 2015, 12:51
Сходили вчера вечером,я,друг мой и сестра. им фильм вообще не понравился,сказали чушь полная,а я доволен остался от просмотра))вообще не ожидал такого поворота событий!Кто то написал, что последние минут 20 испортили фильм,а для меня наоборот,они просто вытянули фильм. Надо было наоборот чтоб первые минут 15 их всех порешили,а остальную часть фильма развить где они уже внизу,чтоб отдельно на каждое чудо-юдо минут по 10 как оно мочит парутройку человек)))
2 апреля 2015, 12:51
0
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Марушка
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Фильм просто взрыв мозга!!!❗️ Такого я ещё не смотрела, жёсткая перемешка смеха, иронии, ужаса,психологии и бреда...))Этот фильм не похож ни на один другой, я думаю что этот фильм поделит людей на тех кому он ОЧЕНЬ не понравился и тех кто его оценил, равнодушных не останется,которые скажут что фильм просто середничёк) Лично я бы посоветовала на него сходить, фильм мне смог поднять настроение и запомнился✊
2 апреля 2015, 12:51
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Foggy
2 апреля 2015, 12:51
первое ощущение, что создатели курили ту же траву, что и выживший чудик...возможно, даже вместе с ним...вообще Lionsgate не радует...нет, ну в этот раз хоть актриса была симпатичная...особенно в бабушкиных труселях в начале...ну и тема сисек раскрыта...но блин, при таком уровне симпатичности весь фильм быть с таким выражением лица, как у моей "любимой" актрисы Фэрис во всех самых страшных фильмах (как будто ее долго били резиновым фаллосом по голове) это надо уметь...при том, что блондинка-то была не она...(кстати, блондинка зажгла на уровне...если бы я был тем волком мне бы понравилось ✊ )...по фильму - получилась таки каша или винегрет...кому что больше нравится...сама по себе идея забавная, и подача неплоха сначала, но потом если бы не веселый зоопарк, налетевший на людей в касках и черной одежде, то бред с богами и великую и ужасную Уивер вообще бы на свалку можно было отправлять...так что второй фильм и мимо (при том, что у этого потенциал-то был побольше с моей колокольни, ну я ужастики люблю, мб поэтому немного пристрастен ✊ хотя фантастику тоже люблю)...
ps ну, допустим, управляемых зомби я еще пережил, но летающий дух, оборотни, какие-то каракатицы с колючками вместо конечностей...чувак с лезвиями от циркулярок в башке...драконообразные создания, девка из звонка и остальные миллионы милых существ, которых я не успел рассмотреть...короче, зверинец натуральный, а по факту до комедии не дотянули, и ужастик загубили...
pps очень хороша была только панорамка, шедшая секунд пять - много экранов, на каждом из которых шел экшен со своими персонажами...получилась своеобразная мини нарезка ужастиков ✊ и глаз не успел устать, и смотрелось свежо...
ppps 7/10
pppps бесплатный совет спецом для создателей: ребят, если вы укурились в хлам, не нужно садиться смотреть сразу и обязательно подряд все шедевры и не очень жанра ужасов, мистики и тд и тп ✊ , а то на выходе перебор получается
ppppps
растаманчика вроде как серпом (или как там эта насадка от мотыги называется ✊ ) в спину зафигачили с размаха как метательным ножом, если я ниче не путаю в эпизоде с зомбяриком и по травке на пузе протащили, и потом он вуаля невредим и даже не морщится ✊ , а разбирает зомбятника скребком на винтики и лифт находит ✊ мая в недоумении ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Циничное надругательство над жанром ✊
Герои скучные. Один Тор смотрелся приятно.
Понравились зомби, харизматичные, особенно девочка. Но когда "огласили весь список", я чесслово пожалела, что не выбрали того, с черными глазами без зрачков, со сферой. Жуткий чувак.
Еще был веселый диалог: "Хочу, чтобы ты соблазнила вон того лося. - Марти, а ты лося видел когда-нибудь?!" И то, что за этим последовало. А дальше можно было и не смотреть.
Шведский стол, который в финальной части, мультики американские напомнил, типа Том и Джери (терпеть не могу). Убивалово, а вроде надо веселиться.
Но единорог удивил, правда. Сначала обрадовалась: ура, наши идут! Потом: ой! Потом: аааа...
Любопытное кино, но по второму разу смотреть уже скучно (пробовала).
Хотя мысль, что именно Штаты человечество к чертям отправят, интересна.
2 апреля 2015, 12:51
0
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Foggy
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Soultear, 24/04/2012 - 17:33:55):
Да ну, он такой миленький
о дааа...с криком "я закидаю вас своими мозгами" он войдет в ярость и начнет вырывать из башки лезвия по очереди и шинковать ими студентиков...а потом когда все вытащит, каркасу из останков черепа не на чем будет держаться и все содержимое в виде красной желейной массы расползется по скользко красному полу с кусками внутренностей от службы безопасности...хэппи энд. А шарик...эээ...это просто типа фетиш-фича для красоты ✊ вооо...конструктор-лего, если его крутить во всех направлениях как кубик рубика, то чудик собирается сам собой как мозаика...только что были куски мозга на бетонном полу, и бац как с жидким терминатором (в замедленной съемке)в обратном порядке собирается, и лезвия тоже на месте ✊ и тут идут титры ну и далее вторая часть - скоро в кинотеатрах ✊
2 апреля 2015, 12:51
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миша Гаймбихнер
2 декабря 2017, 13:48
Оценка
На мой взгляд придраться можно ко всему. Но смысл который пожелали изложить авторы. Мне импонирует, если не вдоваться в так сказать каноны законности и тд. Смотрите не предвзято.
2 декабря 2017, 13:48
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7/10
На коленке, за пару дней, можно было бы сделать гораздо более вменяемую концовку... Ну это вы зря - концовка замечательная, чего только стоит одна из линий сюжета, про разгильдяйство двоих "служащих", чья спешка, из-за желания прогнуться перед "начальством", привела к полному краху - классика нашей жизни.
Да фильм пародия или близко к пародиям на фильмы,пила,куб ну и т.д Можно посмотреть разок вечером, чтобы время убить. Не жалею потраченного времени. Единственное не понравилось так это,что фильм снят как-то темно,иногда приходилось присматриваться в персонажи!
6/10
Для поднятия настроения и убития времени пойдет ✊
ps ну, допустим, управляемых зомби я еще пережил, но летающий дух, оборотни, какие-то каракатицы с колючками вместо конечностей...чувак с лезвиями от циркулярок в башке...драконообразные создания, девка из звонка и остальные миллионы милых существ, которых я не успел рассмотреть...короче, зверинец натуральный, а по факту до комедии не дотянули, и ужастик загубили...
pps очень хороша была только панорамка, шедшая секунд пять - много экранов, на каждом из которых шел экшен со своими персонажами...получилась своеобразная мини нарезка ужастиков ✊ и глаз не успел устать, и смотрелось свежо...
ppps 7/10
pppps бесплатный совет спецом для создателей: ребят, если вы укурились в хлам, не нужно садиться смотреть сразу и обязательно подряд все шедевры и не очень жанра ужасов, мистики и тд и тп ✊ , а то на выходе перебор получается
ppppps растаманчика вроде как серпом (или как там эта насадка от мотыги называется ✊ ) в спину зафигачили с размаха как метательным ножом, если я ниче не путаю в эпизоде с зомбяриком и по травке на пузе протащили, и потом он вуаля невредим и даже не морщится ✊ , а разбирает зомбятника скребком на винтики и лифт находит ✊ мая в недоумении ✊
Герои скучные. Один Тор смотрелся приятно.
Понравились зомби, харизматичные, особенно девочка. Но когда "огласили весь список", я чесслово пожалела, что не выбрали того, с черными глазами без зрачков, со сферой. Жуткий чувак.
Еще был веселый диалог: "Хочу, чтобы ты соблазнила вон того лося. - Марти, а ты лося видел когда-нибудь?!" И то, что за этим последовало. А дальше можно было и не смотреть.
Шведский стол, который в финальной части, мультики американские напомнил, типа Том и Джери (терпеть не могу). Убивалово, а вроде надо веселиться.
Но единорог удивил, правда. Сначала обрадовалась: ура, наши идут! Потом: ой! Потом: аааа...
Любопытное кино, но по второму разу смотреть уже скучно (пробовала).
Хотя мысль, что именно Штаты человечество к чертям отправят, интересна.
о дааа...с криком "я закидаю вас своими мозгами" он войдет в ярость и начнет вырывать из башки лезвия по очереди и шинковать ими студентиков...а потом когда все вытащит, каркасу из останков черепа не на чем будет держаться и все содержимое в виде красной желейной массы расползется по скользко красному полу с кусками внутренностей от службы безопасности...хэппи энд. А шарик...эээ...это просто типа фетиш-фича для красоты ✊ вооо...конструктор-лего, если его крутить во всех направлениях как кубик рубика, то чудик собирается сам собой как мозаика...только что были куски мозга на бетонном полу, и бац как с жидким терминатором (в замедленной съемке)в обратном порядке собирается, и лезвия тоже на месте ✊ и тут идут титры ну и далее вторая часть - скоро в кинотеатрах ✊
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