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На ощупь На ощупь
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На ощупь 2009 / Россия
7.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Отзывы о фильме «На ощупь»

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Наша рецензия

В новом своем детище, выпущенном на отечественные экраны компанией «КАРО Фильм», Юрий Грымов занимается, в сущности, весьма радостным делом – признаётся в любви к кино. Конечно, совершает он это не столь радикально, как, скажем, Тарантино в «Бесславных ублюдках», который меняет ход мировой истории в целях демонстрации непобедимой мощи кинематографа, – однако и не без традиционного грымовского визуального экстремизма. Вообще, изображение здесь бесспорно…

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BobrBobr 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Не знаю, как в Калуге, но в Казани вроде неплохой зал был.

Все равно кинотеатр намного лучше, чем домашний просмотр. Другая атмосфера, другой звук, что немаловажно, потому что видно, что ЮГ долго работал над музыкальным сопровождением и качеством картинки.

Но больше всего меня порадовало то, что это Кино со знаком плюс. Оно про нас, про нашу российскую действительность, но оно не черное, как большинство российских лент, а ироничное и трагикомичное.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Viper_Viper 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
С творчеством Грымова, за исключением нескольких рекламных роликов, я раньше не был знаком и сейчас понял, что напрасно. Фильм, что называется, зацепил. Зацепил и идеей, и картинкой, и, что не маловажно, саундтреком.

Идея довольно проста, но от этого не менее интересна. Молодой человек, бывший некоторое время назад слепым, сейчас прозрел и ищет свою любовь и своих обидчиков. Антону Шагину, по-моему, удалось очень хорошо передать ощущения слепого человека. Действия не кажутся наигранными и преувеличенными. Не менее хорошо он играет и прозревшего.

Александр Балуев играет отца Глеба (Антон Шагин). Герой, который прекрасно показал переход из девяностых в двухтысячные. Это однозначно Его роль и он отлично справился с ней. Здесь он и бандит, и любящий отец, и влиятельный человек.

Фильмы с участием Натальи Наумовой к сожалению раньше не видел. Но с уверенностью могу сказать, что актриса знает свое дело.

Валерий Баринов. Он сыграл деда Глеба. Дед как дед, в хорошем смысле этого слова. Он добрый, заботливый, любит свою работу (хотя не всегда с ней хорошо справляется)) и, конечно же, очень любит своего внука.

Общее впечатление от фильма исключительно положительное. В последнее время не часто можно встретить фильм, в котором нравится все. «На ощупь» как раз из таких фильмов. Он интересный, не пошлый и законченный.

«А вообще, кино надо смотреть…».
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
BobrBobr 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (darthcap, 05/09/2010 - 23:29:58): «Россия там, где мы... Где мы, там и Россия...».

Как глубокомысленно-то...

В контексте фильма это звучит весьма к месту!


мне же понравилось:

"Стоматолог как сапер – ошибается только 1 раз"

"Главное – не смотреть, главное – видеть"

"Люди хотят жрать и ни о чем не думать"
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Jonni 2 апреля 2015, 12:51
Самый кайф в конце фильма, когда раскрывается, что все это фикция, мыльный пузырь, обман, фантазия в конце-концов, в которую поверь этот парень(Глеб) и так вжился в роль, что даж после съемок стал вести себя как слепой. Улыбнул и тронул фильм.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
HinaMori 2 апреля 2015, 12:51
Согласна с Сумрачным облаком.

Посмотрев трейлер ожидала от фильма НАМНОГО большего..

Единственное что в этом Фильме на мой взгляд не плохо это картинка, красота, Крым..., есть несколько действительно чисто визуально хороших моментов.

Понравилась сцена на пляже с отцом..

Сюжет какой то ломанный, не затягивает,начиная с половины фильма начала поглядывать на часы думая: " Когда же он уже закончиться..?"

ИМХО: С теми же исходными данными, можно было сделать чтото намного лучше того что сделали. Идея с внезапно прозревшим человеком, который всю жизнь воспринимал всё на Ощупь, могла вылиться во что то стоящее, а не в дурацкую ломанную историю про бандитов и придурков, с надуманными спецэфектами.. Любовная линия есть но она какая то вялая и не внятная..

В общем и целом моё впечатление от этого фильма: РАЗОЧАРОВАНИЕ.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
AchtungBaby 2 апреля 2015, 12:51
ощущение складывается такое, что хорошие и разхорошие отзывы прилично проплачены!

на мой взгляд, этот фильм - полная чушь, за исключением неплохого начала на 15 минут, а далее следует нечто необъяснимое((

и, по-моему, режиссёр сам ответил на всё одной фразой из фильма: "про некоторые фильмы лучше читать, чем смотреть их.."
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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