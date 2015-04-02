В новом своем детище, выпущенном на отечественные экраны компанией «КАРО Фильм», Юрий Грымов занимается, в сущности, весьма радостным делом – признаётся в любви к кино. Конечно, совершает он это не столь радикально, как, скажем, Тарантино в «Бесславных ублюдках», который меняет ход мировой истории в целях демонстрации непобедимой мощи кинематографа, – однако и не без традиционного грымовского визуального экстремизма. Вообще, изображение здесь бесспорно…
Все равно кинотеатр намного лучше, чем домашний просмотр. Другая атмосфера, другой звук, что немаловажно, потому что видно, что ЮГ долго работал над музыкальным сопровождением и качеством картинки.
Но больше всего меня порадовало то, что это Кино со знаком плюс. Оно про нас, про нашу российскую действительность, но оно не черное, как большинство российских лент, а ироничное и трагикомичное.
Идея довольно проста, но от этого не менее интересна. Молодой человек, бывший некоторое время назад слепым, сейчас прозрел и ищет свою любовь и своих обидчиков. Антону Шагину, по-моему, удалось очень хорошо передать ощущения слепого человека. Действия не кажутся наигранными и преувеличенными. Не менее хорошо он играет и прозревшего.
Александр Балуев играет отца Глеба (Антон Шагин). Герой, который прекрасно показал переход из девяностых в двухтысячные. Это однозначно Его роль и он отлично справился с ней. Здесь он и бандит, и любящий отец, и влиятельный человек.
Фильмы с участием Натальи Наумовой к сожалению раньше не видел. Но с уверенностью могу сказать, что актриса знает свое дело.
Валерий Баринов. Он сыграл деда Глеба. Дед как дед, в хорошем смысле этого слова. Он добрый, заботливый, любит свою работу (хотя не всегда с ней хорошо справляется)) и, конечно же, очень любит своего внука.
Общее впечатление от фильма исключительно положительное. В последнее время не часто можно встретить фильм, в котором нравится все. «На ощупь» как раз из таких фильмов. Он интересный, не пошлый и законченный.
«А вообще, кино надо смотреть…».
Как глубокомысленно-то...
В контексте фильма это звучит весьма к месту!
мне же понравилось:
"Стоматолог как сапер – ошибается только 1 раз"
"Главное – не смотреть, главное – видеть"
"Люди хотят жрать и ни о чем не думать"
Посмотрев трейлер ожидала от фильма НАМНОГО большего..
Единственное что в этом Фильме на мой взгляд не плохо это картинка, красота, Крым..., есть несколько действительно чисто визуально хороших моментов.
Понравилась сцена на пляже с отцом..
Сюжет какой то ломанный, не затягивает,начиная с половины фильма начала поглядывать на часы думая: " Когда же он уже закончиться..?"
ИМХО: С теми же исходными данными, можно было сделать чтото намного лучше того что сделали. Идея с внезапно прозревшим человеком, который всю жизнь воспринимал всё на Ощупь, могла вылиться во что то стоящее, а не в дурацкую ломанную историю про бандитов и придурков, с надуманными спецэфектами.. Любовная линия есть но она какая то вялая и не внятная..
В общем и целом моё впечатление от этого фильма: РАЗОЧАРОВАНИЕ.
на мой взгляд, этот фильм - полная чушь, за исключением неплохого начала на 15 минут, а далее следует нечто необъяснимое((
и, по-моему, режиссёр сам ответил на всё одной фразой из фильма: "про некоторые фильмы лучше читать, чем смотреть их.."
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