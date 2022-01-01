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Мужской разговор
Мужской разговор, 1969: актеры и роли
Мужской разговор
1969 / СССР
7.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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Мужской разговор, 1969: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Игорь Шатров
Igor Shatrov
В ролях
Алевтина Румянцева
Вячеслав Гостинский
Александр Кавалеров
Леонид Куравлев
Нинель Мышкова
Ninel Myshkova
Василий Шукшин
Vasily Shukshin
Владимир Этуш
Софья Павлова
Наталия Богунова
Любовь Калюжная
Оксана Левинсон
Ольга Левинсон
Вадим Захарченко
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