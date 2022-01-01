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Крестьянин на велосипеде
Киноафиша Фильмы Крестьянин на велосипеде
Селянинът с колелото

Крестьянин на велосипеде, 1974

1974 / Болгария
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11 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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7.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 1974
Премьера в мире 22 ноября 1974
Режиссер
Людмил Кирков
В ролях
Георги Георгиев-Гец
Диана Челебиева
Лили Енева
Георгий Русев
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Крестьянин на велосипеде 1 постер
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