Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Гостья из космоса" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ослепительный Барри и червяки диско Ослепительный Барри и червяки диско
Киноафиша Фильмы Ослепительный Барри и червяки диско Ослепительный Барри и червяки диско, 2008: актеры и роли
Sunshine Barry and the Disco Worms / Disco ormene Ослепительный Барри и червяки диско 2008 / Германия / Дания
7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Ослепительный Барри и червяки диско, 2008: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Томас Борч Нилсен
В ролях
Дэвид Бэйтсон David Bateson Хезер Карино Хелле Доллерис Helle Dolleris Трине Дюрхольм Трине Дюрхольм Trine Dyrholm Питер Фродин Джейсон Грааэ Ларс Хьортшо Lars Hjortshøj Федор Бондарчук Федор Бондарчук Юлия Ковальчук Юлия Ковальчук Julia Kovalchuk Алексей Чумаков Алексей Чумаков Aleksey Chumakov Александр Иванов Александр Иванов
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
После
После
2019, США, драма, мелодрама
После. Глава 2
После. Глава 2
2020, США, мелодрама
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Тор: Любовь и гром
Тор: Любовь и гром
2022, США, фантастика, боевик
Челюсти. Столкновение
Челюсти. Столкновение
2022, Великобритания, триллер
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Мия и Я: Легенда Сентопии
Мия и Я: Легенда Сентопии
2022, Германия / Австрия, детский
Неудержимые
Неудержимые
2010, США, боевик
Неудержимые
Неудержимые
2010, США, боевик
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Related video
Пошла по стопам матери: вот как сегодня выглядит «инопланетная» дочь Кати Лель
Сын отравляет жизнь: стало известно о творящемся в доме Селезневой
Стала неузнаваема: что сотворила с собой дочь Шукшиной
Обман раскрыт спустя много лет: как создатели сериала «Клон» водили за нос фанатов
Невероятно похож: подросший сын Бодрова стал копией погибшего отца
Женившийся на 20-летней Гордон состарился на глазах: бывшая супруга забила тревогу
«Полный мрак»: Джигурда беззастенчиво опозорил Волочкову на всю страну
Прервала молчание: Высоцкая объяснила, что на самом деле происходит с ее дочерью
Разина ждут ответные меры: адвокат Шатунова выступил с заявлением
Внешность повергает в шок: вы удивитесь, как сегодня выглядит Оби-Ван Кеноби
Внебрачная дочь: правда о семейном положении Боярского повергает в шок
Планы на будущее раскрыты: Нагиев впервые заговорил об уходе из «Голоса»
Приложение киноафиши