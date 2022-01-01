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Звонят, откройте дверь Звонят, откройте дверь
Киноафиша Фильмы Звонят, откройте дверь Звонят, откройте дверь, 1965: актеры и роли
Звонят, откройте дверь 1965 / СССР
7.1 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Звонят, откройте дверь, 1965: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Александр Митта Александр Митта Alexander Mitta
В ролях
Ролан Быков Ролан Быков Rolan Bykov Елена Проклова Елена Проклова Владимир Белокуров Виктор Косых Сергей Никоненко Сергей Никоненко Sergey Nikonenko Люсьена Овчинникова Люсьена Овчинникова Арина Алейникова Ия Саввина Ия Саввина Владимир Балон Валентина Владимирова Валентина Владимирова Александра Денисова Михаил Метелкин
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
После
После
2019, США, драма, мелодрама
После. Глава 2
После. Глава 2
2020, США, мелодрама
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
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