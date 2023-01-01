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Золотая каска
Киноафиша Фильмы Золотая каска Золотая каска, 1952: актеры и роли
Casque d'or / Golden Marie / Golden Helmet Золотая каска 1952 / Франция
7.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Золотая каска, 1952: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Жак Беккер Jacques Becker
В ролях
Симона Синьоре Симона Синьоре Simone Signoret Пьер Гуйас Поль Азиз Клод Дофен Серж Реджиани Раймон Бюссьер Raymond Bussières
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
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2023, Россия, драма
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