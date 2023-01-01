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Золотая каска
Золотая каска, 1952: актеры и роли
Casque d'or / Golden Marie / Golden Helmet
Золотая каска
1952 / Франция
7.7
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
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Золотая каска, 1952: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Жак Беккер
Jacques Becker
В ролях
Симона Синьоре
Simone Signoret
Пьер Гуйас
Поль Азиз
Клод Дофен
Серж Реджиани
Раймон Бюссьер
Raymond Bussières
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Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
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Отзывы
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