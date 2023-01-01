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Пираты Карибского моря: На странных берегах Пираты Карибского моря: На странных берегах
Киноафиша Фильмы Пираты Карибского моря: На странных берегах Награды и номинации фильма Пираты Карибского моря: На странных берегах
Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides Пираты Карибского моря: На странных берегах 2011 / США
7.6 Оцените
267 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Награды и номинации фильма Пираты Карибского моря: На странных берегах

Вся информация о фильме
MTV Movie Awards 2012 MTV Movie Awards 2012
Лучший латиноамериканский актер
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Я богиня
Я богиня
2023, Россия, комедия
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Чужая
Чужая
2023, Россия, приключения, драма
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Монстр и маги синих морей
Монстр и маги синих морей
2022, Китай, приключения, анимация, комедия
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