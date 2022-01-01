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Разум и чувства Разум и чувства
Киноафиша Фильмы Разум и чувства Разум и чувства, 1995: актеры и роли
Sense and Sensibility Разум и чувства 1995 / США / Великобритания
7.0 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Разум и чувства, 1995: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Энг Ли Энг Ли Ang Lee
В ролях
Эмма Томпсон Эмма Томпсон Emma Thompson Хью Грант Хью Грант Hugh Grant Роберт Харди Robert Hardy Кейт Уинслет Кейт Уинслет Kate Winslet Алан Рикман Алан Рикман Alan Rickman Джеймс Флит James Fleet Хью Лори Хью Лори Hugh Laurie
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
После
После
2019, США, драма, мелодрама
После. Глава 2
После. Глава 2
2020, США, мелодрама
Одна
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2022, Россия, приключения, катастрофа
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