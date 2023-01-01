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Грозовой перевал Грозовой перевал
Киноафиша Фильмы Грозовой перевал Отзывы о фильме «Грозовой перевал»
Wuthering Heights Грозовой перевал 2011 / Великобритания
7.4 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Отзывы о фильме «Грозовой перевал»

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Наша рецензия

«Началось это необычно. Ты знаешь, что я был не в себе, когда она умерла: непрестанно, с рассвета до рассвета, я молил ее выслать ко мне свой призрак. Я крепко верю в духов; верю, что они могут бродить среди нас – и действительно бродят, существуют бок о бок с нами. В день, когда ее похоронили, выпал снег. Вечером я пошел на кладбище. Вьюга мела, как зимой… А кругом пустынно. Я не боялся, что ее глупый муж станет шататься у ее приюта в тот поздний час, а больше никого не могло туда принести.…

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