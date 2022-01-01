Потерпевшие с "Лигурии", 1983

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о выходе в прокат О фильме Парусник "Лигурия" терпит крушение, но семеро пассажиров выбираются на необитаемый остров, где вскоре появляется бандит Гарри Томпсон и его подручный Альбасетти. Томпсон намерен или подчинить себе всех обитателей острова, или убить их... Развернуть 5.5 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4 Продолжительность 1 час 33 минуты Год выпуска 1983 Премьера в мире 15 августа 1985 Режиссер Габриэль Ретес В ролях Игнасио Ритес Фрида Мачейра Мария Хосе Гарридо Тина Ромеро Хуан Клаудио Ритес Все актеры и съемочная группа

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