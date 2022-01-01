Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Потерпевшие с "Лигурии"
Los Náufragos del Liguria
Потерпевшие с "Лигурии", 1983
1983 / Мексика
5.5
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.4
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Жанр:
приключения
семейный
В избранное
Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме
Парусник "Лигурия" терпит крушение, но семеро пассажиров выбираются на необитаемый остров, где вскоре появляется бандит Гарри Томпсон и его подручный Альбасетти. Томпсон намерен или подчинить себе всех обитателей острова, или убить их...
Развернуть
5.5
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность
1 час 33 минуты
Год выпуска
1983
Премьера в мире
15 августа 1985
Режиссер
Габриэль Ретес
В ролях
Игнасио Ритес
Фрида Мачейра
Мария Хосе Гарридо
Тина Ромеро
Хуан Клаудио Ритес
Все актеры и съемочная группа
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов
Написать
10
голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
В прокате
Премьеры
Онлайн
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Отзывы
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Месть Банши
Отзывы
2022, США, боевик, триллер
Пес-самурай и город кошек
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одержимая
Отзывы
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Рецензия
Отзывы
2022, США, мелодрама
Related video
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Не «райский» отдых: Лера Кудрявцева столкнулась с новой бедой
Такого не ожидал никто: Акиньшина не стала молчать о происходящем на съемках
Экс-супруг огорошил признанием после примирения с Гагариной: «Открыт для предложений»