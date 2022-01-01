Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Потерпевшие с "Лигурии"
Los Náufragos del Liguria

Потерпевшие с "Лигурии", 1983

1983 / Мексика
5.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме
Парусник "Лигурия" терпит крушение, но семеро пассажиров выбираются на необитаемый остров, где вскоре появляется бандит Гарри Томпсон и его подручный Альбасетти. Томпсон намерен или подчинить себе всех обитателей острова, или убить их...
5.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 1983
Премьера в мире 15 августа 1985
Режиссер
Габриэль Ретес
В ролях
Игнасио Ритес
Фрида Мачейра
Мария Хосе Гарридо
Тина Ромеро
Хуан Клаудио Ритес
Все актеры и съемочная группа
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Не «райский» отдых: Лера Кудрявцева столкнулась с новой бедой
Такого не ожидал никто: Акиньшина не стала молчать о происходящем на съемках
Экс-супруг огорошил признанием после примирения с Гагариной: «Открыт для предложений»
Приложение киноафиши