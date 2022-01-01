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Черная курица, или Подземные жители
Киноафиша Фильмы Черная курица, или Подземные жители Черная курица, или Подземные жители, 1980: актеры и роли
Черная курица, или Подземные жители 1980 / СССР
6.5 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Черная курица, или Подземные жители, 1980: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Виктор Гресь
В ролях
Виталий Сидлецкий Vitali Sidletsky Лариса Кадочникова Аристарх Ливанов Альберт Филозов Альберт Филозов Владимир Кашпур Владимир Кашпур Валентин Гафт Валентин Гафт Valentin Gaft Евгений Евстигнеев Евгений Евстигнеев Yevgeniy Yevstigneyev
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
После
После
2019, США, драма, мелодрама
После. Глава 2
После. Глава 2
2020, США, мелодрама
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
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