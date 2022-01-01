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Че (Часть вторая) Че (Часть вторая)
Киноафиша Фильмы Че (Часть вторая) Че (Часть вторая), 2008: актеры и роли
Che: Part Two Че (Часть вторая) 2008 / США / Франция / Испания
6.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Че (Часть вторая), 2008: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Стивен Содерберг Стивен Содерберг Steven Soderbergh
В ролях
Бенисио Дель Торо Бенисио Дель Торо Benicio Del Toro Карлос Бардем Карлос Бардем Carlos Bardem Демиан Бичир Демиан Бичир Demián Bichir Демиан Бичир Демиан Бичир Demián Bichir Пабло Дюран Эдуард Фернандес Эдуард Фернандес Eduard Fernández Марк-Анрэ Грондан Мэтт Дэймон Мэтт Дэймон Matt Damon
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
После
После
2019, США, драма, мелодрама
После. Глава 2
После. Глава 2
2020, США, мелодрама
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