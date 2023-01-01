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Ложное движение
Ложное движение, 1975: актеры и роли
Falsche Bewegung
Ложное движение
1975 / ФРГ
7.0
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
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Ложное движение, 1975: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Вим Вендерс
Wim Wenders
В ролях
Рюдигер Фоглер
Rüdiger Vogler
Ханс-Кристиан Блех
Ханна Шигулла
Hanna Schygulla
Настасья Кински
Nastassja Kinski
Петер Керн
Peter Kern
Марианна Хоппе
Marianne Hoppe
Лиза Кройцер
Lisa Kreuzer
Адольф Хансен
Adolph Hansen
Густав Леонхардт
Gustav Leonhardt
Иван Десни
Ivan Desny
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