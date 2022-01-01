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Киноафиша Фильмы Окно во двор Окно во двор, 1954: актеры и роли
Rear Window Окно во двор 1954 / США
7.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 8.5
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Окно во двор, 1954: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Альфред Хичкок Альфред Хичкок Alfred Hitchcock
В ролях
Джеймс Стюарт James Stewart Грэйс Келли Грэйс Келли Grace Patricia Kelly Уэнделл Кори Wendell Corey Телма Риттер Thelma Ritter Рэймонд Берр Джудит Эвелин Judith Evelyn Росс Багдасарян Ross Bagdasarian Джорджин Дарси Georgine Darcy Фрэнк Кэйди Кэтрин Грант Алан Ли Alan Lee Фред Грэм Эдди Паркер Eddie Parker Майк Мэхоуни Барбара Бэйли Barbara Bailey Бесс Флауэрс Bess Flowers Арт Гилмор Art Gilmore Альфред Хичкок Альфред Хичкок Alfred Hitchcock
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
После
После
2019, США, драма, мелодрама
После. Глава 2
После. Глава 2
2020, США, мелодрама
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
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