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Окно во двор
Окно во двор, 1954: актеры и роли
Rear Window
Окно во двор
1954 / США
7.5
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 8.5
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Окно во двор, 1954: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Альфред Хичкок
Alfred Hitchcock
В ролях
Джеймс Стюарт
James Stewart
Грэйс Келли
Grace Patricia Kelly
Уэнделл Кори
Wendell Corey
Телма Риттер
Thelma Ritter
Рэймонд Берр
Джудит Эвелин
Judith Evelyn
Росс Багдасарян
Ross Bagdasarian
Джорджин Дарси
Georgine Darcy
Фрэнк Кэйди
Кэтрин Грант
Алан Ли
Alan Lee
Фред Грэм
Эдди Паркер
Eddie Parker
Майк Мэхоуни
Барбара Бэйли
Barbara Bailey
Бесс Флауэрс
Bess Flowers
Арт Гилмор
Art Gilmore
Альфред Хичкок
Alfred Hitchcock
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Рецензия
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2022, Великобритания / США, триллер
После
Рецензия
Отзывы
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