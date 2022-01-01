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Анна Каренина
Анна Каренина, 1967: актеры и роли
Анна Каренина
1967 / СССР
7.8
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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Анна Каренина, 1967: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Александр Зархи
В ролях
Татьяна Самойлова
Николай Гриценко
Василий Лановой
Анастасия Вертинская
Юрий Яковлев
Ия Саввина
Борис Голдаев
Лидия Сухаревская
Софья Пилявская
Елена Тяпкина
Yelena Tyapkina
Василий Сахновский
Александр Кайдановский
Андрей Тутышкин
Andrei Tutyshkin
Майя Плисецкая
Maya Plisetskaya
Анатолий Кубацкий
Вера Бурлакова
Александр Костомолоцкий
Валентин Кулик
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