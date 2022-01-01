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Анна Каренина Анна Каренина
Киноафиша Фильмы Анна Каренина Анна Каренина, 1967: актеры и роли
Анна Каренина 1967 / СССР
7.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Анна Каренина, 1967: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Александр Зархи
В ролях
Татьяна Самойлова Татьяна Самойлова Николай Гриценко Николай Гриценко Василий Лановой Василий Лановой Анастасия Вертинская Анастасия Вертинская Юрий Яковлев Юрий Яковлев Ия Саввина Ия Саввина Борис Голдаев Лидия Сухаревская Софья Пилявская Елена Тяпкина Yelena Tyapkina Василий Сахновский Александр Кайдановский Александр Кайдановский Андрей Тутышкин Andrei Tutyshkin Майя Плисецкая Maya Plisetskaya Анатолий Кубацкий Анатолий Кубацкий Вера Бурлакова Александр Костомолоцкий Валентин Кулик Valentin Kulik Михаил Погоржельский Михаил Сидоркин Аркадий Цинман Юрий Волынцев
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
После
После
2019, США, драма, мелодрама
После. Глава 2
После. Глава 2
2020, США, мелодрама
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
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