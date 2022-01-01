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Родственники моей жены
My Wife's Relations
Родственники моей жены, 1922
1922 / США
6.6
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Жанр:
комедия
короткометражный
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О фильме
Герой, случайно попадает в загс и ему приходится жениться на первой встречной, которая стояла рядом. Его будущая жена, это очень темпераментная и боевая женщина, к тому же, у которой есть огромное мужское семейство.
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6.6
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность
30 минут
Год выпуска
1922
Премьера в мире
15 мая 1922
Режиссер
Бастер Китон
В ролях
Бастер Китон
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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