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Родственники моей жены
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My Wife's Relations

Родственники моей жены, 1922

1922 / США
6.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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О фильме
Герой, случайно попадает в загс и ему приходится жениться на первой встречной, которая стояла рядом. Его будущая жена, это очень темпераментная и боевая женщина, к тому же, у которой есть огромное мужское семейство.
6.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 30 минут
Год выпуска 1922
Премьера в мире 15 мая 1922
Режиссер
Бастер Китон
Бастер Китон
В ролях
Бастер Китон
Бастер Китон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Родственники моей жены 2 постера
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