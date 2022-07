1 The Old Man and the Sea Dimitri Tiomkin 2:40

2 Cojimar Harbour and the Old Man Dimitri Tiomkin 3:25

3 The Boy Dimitri Tiomkin 1:17

4 Fisherman's Cantina Dimitri Tiomkin 2:42

5 The Old Man Loved the Boy Dimitri Tiomkin 1:59

6 The Fisherman's Lament Dimitri Tiomkin 1:59

7 And the Old Man Rowed to the Ocean Dimitri Tiomkin 1:41

8 The Old Man Catches His Bait Dimitri Tiomkin 2:35

9 Sunset and Red Clouds Dimitri Tiomkin 2:19

10 I Am Your Dream Dimitri Tiomkin 2:42

11 A Small Bird Came Toward the Skiff Dimitri Tiomkin 3:21

12 In the Tavern at the Casa Blanca Dimitri Tiomkin 2:19

13 Just Before It Was Dark Dimitri Tiomkin 2:41

14 The Duel with the Fish Dimitri Tiomkin 4:45

15 The Shark Fight Dimitri Tiomkin 1:54

16 The Lost Fight Dimitri Tiomkin 1:51

17 Cubana Dimitri Tiomkin 1:10