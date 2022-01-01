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Старик и море
Киноафиша Фильмы Старик и море Старик и море, 1958: актеры и роли
The Old Man and the Sea Старик и море 1958 / США
6.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Старик и море, 1958: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Стерджес
В ролях
Спенсер Трэйси Спенсер Трэйси Spencer Tracy Фелипе Пасос Хэрри Беллавер Дон Даймонд Don Diamond Дон Блэкмэн Джои Рэй Ричард Аламеда Тони Роса Карлос Ривера Carlos Rivera Роберт Альдеретте
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
После
После
2019, США, драма, мелодрама
После. Глава 2
После. Глава 2
2020, США, мелодрама
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
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