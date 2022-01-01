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Лунная походка
Лунная походка, 1988: актеры и роли
Moonwalker
Лунная походка
1988 / США
6.1
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6
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Лунная походка, 1988: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джим Блэшфилд
Jim Blashfield
Колин Чилверс
Colin Chilvers
Джерри Крэймер
В ролях
Майкл Джексон
Michael Jackson
Джо Пеши
Joe Pesci
Дион Баско
Dion Basco
Элизабет Тейлор
Elizabeth Taylor
Мик Джаггер
Mick Jagger
Пол Рубенс
Paul Reubens
Патрик Алан
Данте Баско
Dante Basco
Никки Кокс
Nikki Cox
Фрэнк ДиЛео
Frank DiLeo
Кимберли Данкан
Келли Паркер
Kellie Parker
Лех Валенса
Lech Wałęsa
В прокате
Премьеры
Онлайн
Вышка
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / США, триллер
После
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Отзывы
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