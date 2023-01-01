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Трудно быть богом Трудно быть богом
Киноафиша Фильмы Трудно быть богом Трудно быть богом, 1990: актеры и роли
Es ist nicht leicht ein Gott zu sein Трудно быть богом 1990 / ФРГ / Франция / СССР
6.2 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Трудно быть богом, 1990: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Петер Фляйшман Peter Fleischmann Владимир Горпенко
В ролях
Эдвард Зентара Александр Филиппенко Александр Филиппенко Aleksandr Filippenko Анн Готье Anne Gautier Кристина Кауфманн Christine Kaufmann Андрей Болтнев Andrei Boltnev Вернер Херцог Вернер Херцог Werner Herzog Михаил Глузский Михаил Глузский Элгуджа Бурдули Пьер Клементи Pierre Clémenti Ангелика Томас Angelika Thomas Лев Перфилов Lev Perfilov Илья Иванов Илья Иванов Ilya Ivanov Михаил Крамар Mykhaylo Kramar Биргит Доль Томас Шюкке Thomas Schücke Регимантас Адомайтис Регимантас Адомайтис Regimantas Adomaitis Маркус Орф Арнис Лицитис Арнис Лицитис Юрий Нещеретный Иван Герасевич Ivan Gerasevich Вадим Капориков Нина Ильина Вячеслав Ганенко Vyacheslav Ganenko Геннадий Храпунков Олег Исаев Oleg Isayev Сергей Озиряный Геннадий Иванов Вернер Херцог Вернер Херцог Werner Herzog Юг Кестер Hugues Quester
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