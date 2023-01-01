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Трудно быть богом
Трудно быть богом, 1990: актеры и роли
Es ist nicht leicht ein Gott zu sein
Трудно быть богом
1990 / ФРГ / Франция / СССР
6.2
Оцените
18
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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Трудно быть богом, 1990: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Петер Фляйшман
Peter Fleischmann
Владимир Горпенко
В ролях
Эдвард Зентара
Александр Филиппенко
Aleksandr Filippenko
Анн Готье
Anne Gautier
Кристина Кауфманн
Christine Kaufmann
Андрей Болтнев
Andrei Boltnev
Вернер Херцог
Werner Herzog
Михаил Глузский
Элгуджа Бурдули
Пьер Клементи
Pierre Clémenti
Ангелика Томас
Angelika Thomas
Лев Перфилов
Lev Perfilov
Илья Иванов
Ilya Ivanov
Михаил Крамар
Mykhaylo Kramar
Биргит Доль
Томас Шюкке
Thomas Schücke
Регимантас Адомайтис
Regimantas Adomaitis
Маркус Орф
Арнис Лицитис
Юрий Нещеретный
Иван Герасевич
Ivan Gerasevich
Вадим Капориков
Нина Ильина
Вячеслав Ганенко
Vyacheslav Ganenko
Геннадий Храпунков
Олег Исаев
Oleg Isayev
Сергей Озиряный
Геннадий Иванов
Вернер Херцог
Werner Herzog
Юг Кестер
Hugues Quester
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