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Киноафиша Фильмы Хэллоуин 2 Хэллоуин 2, 1981: актеры и роли
Halloween II Хэллоуин 2 1981 / США
6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Хэллоуин 2, 1981: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Рик Розенталь Rick Rosenthal
В ролях
Дональд Плэзенс Чарльз Сайферс Charles Cyphers Джеффри Крамер Jeffrey Kramer Лэнс Гуэст Памела Сюзан Шоп Хантер фон Лир Hunter von Leer Дик Уорлок Dick Warlock Лео Росси Leo Rossi Джейми Ли Кертис Джейми Ли Кертис Jamie Lee Curtis
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