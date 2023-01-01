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Хэллоуин 2
Хэллоуин 2, 1981: актеры и роли
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Хэллоуин 2
1981 / США
6.6
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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Хэллоуин 2, 1981: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Рик Розенталь
Rick Rosenthal
В ролях
Дональд Плэзенс
Чарльз Сайферс
Charles Cyphers
Джеффри Крамер
Jeffrey Kramer
Лэнс Гуэст
Памела Сюзан Шоп
Хантер фон Лир
Hunter von Leer
Дик Уорлок
Dick Warlock
Лео Росси
Leo Rossi
Джейми Ли Кертис
Jamie Lee Curtis
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