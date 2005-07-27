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Чёртов футбол
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Bloody footy

Чёртов футбол, 2005

2005 / Австралия
7.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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О фильме
Вито хочет, чтобы его старший сын следовал семейной традиции и играл в футбол, как и все итальянские мальчики, но Марио отчаянно хочет играть в регби.
7.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 15 минут
Год выпуска 2005
Премьера в мире 27 июля 2005
Режиссер
Дин Чиркоп
Все актеры и съемочная группа
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