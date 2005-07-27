Чёртов футбол, 2005

Жанр: комедия семейный короткометражный В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат О фильме Вито хочет, чтобы его старший сын следовал семейной традиции и играл в футбол, как и все итальянские мальчики, но Марио отчаянно хочет играть в регби. Развернуть 7.6 Оцените 12 голосов Рейтинг IMDb: 7.1 Продолжительность 15 минут Год выпуска 2005 Премьера в мире 27 июля 2005 Режиссер Дин Чиркоп Все актеры и съемочная группа

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