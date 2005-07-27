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Чёртов футбол
Bloody footy
Чёртов футбол, 2005
2005 / Австралия
7.6
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12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Жанр:
комедия
семейный
короткометражный
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О фильме
Вито хочет, чтобы его старший сын следовал семейной традиции и играл в футбол, как и все итальянские мальчики, но Марио отчаянно хочет играть в регби.
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7.6
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность
15 минут
Год выпуска
2005
Премьера в мире
27 июля 2005
Режиссер
Дин Чиркоп
Все актеры и съемочная группа
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