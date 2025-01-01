Меню
Киноафиша Фильмы Оса Награды и номинации фильма Оса

Награды и номинации фильма Оса 2003

Оскар 2005 Оскар 2005
Лучший игровой короткометражный фильм
Победитель
Сандэнс 2005 Сандэнс 2005
Международный
Победитель
Поле битвы - Земля: в этих живописных уголках планеты Кэмерон снял «Аватар: Пламя и пепел»
