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Цельнометаллическая оболочка
Цельнометаллическая оболочка, 1987: актеры и роли
Full Metal Jacket
Цельнометаллическая оболочка
1987 / Великобритания / США
Трейлер
8.5
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 8.3
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Цельнометаллическая оболочка, 1987: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Стэнли Кубрик
Stanley Kubrick
В ролях
Мэттью Модайн
Matthew Modine
Адам Болдуин
Adam Baldwin
Р. Ли Эрми
Дориан Хэрвуд
Джон Стэффорд
John Stafford
Эд О'
Арлисс Хауард
Джон Терри
John Terry
Винсент Д’Онофрио
Vincent D'Onofrio
Винсент Д’Онофрио
Vincent D'Onofrio
Эд О`Росс
В прокате
Премьеры
Онлайн
Переводчик
Рецензия
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