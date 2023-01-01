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Цельнометаллическая оболочка Цельнометаллическая оболочка
Киноафиша Фильмы Цельнометаллическая оболочка Цельнометаллическая оболочка, 1987: актеры и роли
Full Metal Jacket Цельнометаллическая оболочка 1987 / Великобритания / США
8.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 8.3
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Цельнометаллическая оболочка, 1987: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Стэнли Кубрик Стэнли Кубрик Stanley Kubrick
В ролях
Мэттью Модайн Мэттью Модайн Matthew Modine Адам Болдуин Адам Болдуин Adam Baldwin Р. Ли Эрми Дориан Хэрвуд Джон Стэффорд John Stafford Эд О' Арлисс Хауард Джон Терри John Terry Винсент Д’Онофрио Винсент Д’Онофрио Vincent D'Onofrio Винсент Д’Онофрио Винсент Д’Онофрио Vincent D'Onofrio Эд О`Росс
Переводчик
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