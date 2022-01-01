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Девять жизней
Киноафиша Фильмы Девять жизней Девять жизней, 2005: актеры и роли
Nine Lives Девять жизней 2005 / США
5.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Девять жизней, 2005: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Родриго Гарсиа Родриго Гарсиа Rodrigo García
В ролях
Элпидиа Каррилло Мигель Сандовал Мигель Сандовал Miguel Sandoval Холли Хантер Холли Хантер Holly Hunter Сисси Спейсек Сисси Спейсек Sissy Spacek Кей Каллан Эйдан Куинн Эйдан Куинн Aidan Quinn Аманда Сайфрид Аманда Сайфрид Amanda Seyfried Робин Райт Робин Райт Robin Wright Джейсон Айзекс Джейсон Айзекс Jason Isaacs Сидней Тамиа Пойтье
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
После
После
2019, США, драма, мелодрама
После. Глава 2
После. Глава 2
2020, США, мелодрама
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
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