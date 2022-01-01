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Девять жизней
Девять жизней, 2005: актеры и роли
Nine Lives
Девять жизней
2005 / США
5.5
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Девять жизней, 2005: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Родриго Гарсиа
Rodrigo García
В ролях
Элпидиа Каррилло
Мигель Сандовал
Miguel Sandoval
Холли Хантер
Holly Hunter
Сисси Спейсек
Sissy Spacek
Кей Каллан
Эйдан Куинн
Aidan Quinn
Аманда Сайфрид
Amanda Seyfried
Робин Райт
Robin Wright
Джейсон Айзекс
Jason Isaacs
Сидней Тамиа Пойтье
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