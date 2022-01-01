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Дети как звезды на Земле
Киноафиша Фильмы Дети как звезды на Земле Дети как звезды на Земле, 2007: актеры и роли
Taare Zameen Par Дети как звезды на Земле 2007 / Индия
8.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 8.3
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Дети как звезды на Земле, 2007: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Аамир Кхан Аамир Кхан Aamir Khan
В ролях
Аамир Кхан Аамир Кхан Aamir Khan Танай Чеда Даршил Сафари Darsheel Safary Тиша Чопра Випин Шарма Vipin Sharma Мегна Малик Meghna Malik Шанкар Сачдэв Сонали Сачдэв
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
После
После
2019, США, драма, мелодрама
После. Глава 2
После. Глава 2
2020, США, мелодрама
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
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