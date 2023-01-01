Четыре жизни, 2008

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о выходе в прокат О фильме Снятый по одноименной новелле Рабиндрата Тагора, фильм разворачивается в колониальной Индии начала 20-го века. Героев фильма Шочиша, Срибилаша и Дамини объединяет стремление понять окружающую действительность и самих себя... Развернуть 7.5 Оцените 12 голосов Рейтинг IMDb: 7.5 Продолжительность 2 часа 5 минут Год выпуска 2008 Режиссер Суман Мукхопадхьяй В ролях Трина Нилеена Банердже Субрата Датта Джой Сенгупта Все актеры и съемочная группа 1 постер

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