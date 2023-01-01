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Четыре жизни
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Four Chapters / Chaturanga

Четыре жизни, 2008

2008 / Индия
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12 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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О фильме
Снятый по одноименной новелле Рабиндрата Тагора, фильм разворачивается в колониальной Индии начала 20-го века. Героев фильма Шочиша, Срибилаша и Дамини объединяет стремление понять окружающую действительность и самих себя...
7.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 2008
Режиссер
Суман Мукхопадхьяй
В ролях
Трина Нилеена Банердже
Субрата Датта
Джой Сенгупта
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Четыре жизни 1 постер
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