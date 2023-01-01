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Добровольно-принудительно
Добровольно-принудительно, 2008: актеры и роли
De ofrivilliga / Involuntary
Добровольно-принудительно
2008 / Швеция
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7.4
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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Добровольно-принудительно, 2008: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Рубен Эстлунд
Ruben Östlund
В ролях
Вильмар Бьоркман
Villmar Bjorkman
Линнеа Карт-Ламю
Linnea Cart-Lamy
Сара Эрикссон
Sara Eriksson
Лола Эверлунд
Лейф Эдлунд Йоханссон
Leif Edlund
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